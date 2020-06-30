Aile hekimlerine saldırı güvenlik kamerasında
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Aile hekimlerine saldırı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde görevli aile hekimleri Savaş Avcı ile Mehmet Akça, muayene olmak için sağlık ocağına gelen maskesiz hastayı uyardığı gerekçesiyle darp edildi.

Aile hekimlerine saldırı güvenlik kamerasında
30.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:01

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde görevli aile hekimleri Savaş Avcı ile Mehmet Akça, muayene olmak için sağlık ocağına gelen maskesiz hastayı uyardığı gerekçesiyle darp edildi. Kafasına demir çubukla vurulan Akça'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken; Dr. Avcı, "Tüm personel çok üzgün, hepimizin motivasyonu düştü" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Karabağlar 4 No'lu Ali İhsan Çabuk Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Aile hekimi Savaş Avcı'ya kayıtlı kadın hasta, yanında 2 erkekle birlikte, muayene olmak için sağlık ocağına geldi. Diğer 2 kişi sağlık ocağının dışında beklerken Avcı, maskesiz olan kadın hastayı uyardı. Maske takmayacağını söyleyen hasta, aile hekimi Avcı ile tartışmaya başladı. Bu sırada hasta yakını olan 2 erkek, Avcı'ya ve olaya müdahale etmek isteyen bir diğer aile hekimi Akça'ya saldırdı. Doktorlara küfür eden saldırganlar, Akça'nın başına demir çubukla vurdu. Saldırganlar olay sonrasında koşarak kaçarken, Akça ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan ve beyin tomografisi çekilen Akça'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi. Her iki doktor, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlar Ç.Ş. (37), Ç.D. (21) ve Ç.V. (18) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin verdiği ifadede, yoldan geldiklerini ve bu yüzden yorgun olduklarını, maskeyi bu sebeple takmak istemediklerini söyledikleri öğrenildi.

'MESLEĞİMİZİ VATANDAŞA HİZMET İÇİN YAPIYORUZ'Olay anını anlatan aile hekimi Savaş Avcı, dün saat 14.00 sıralarında bir kadın hastanın geldiğini ve maske takmayı reddettiğini belirterek "Şahıslar seslerini yükseltmeye başladı. Doktor arkadaşım Mehmet Akça bana yardım etmek için odasından çıkıp koşarak geldi ve ikimizi birden darp ettiler. Kurumdaki kapımıza zarar verdiler. Açıkça söylemek gerekirse moralimiz çok bozuk. Sürekli basından da izliyoruz. Sağlıkta şiddetin bitmesini istiyoruz. Böyle mağduriyetler yaşamak istemiyoruz. Biz mesleğimizi vatandaşlarımıza hizmet için yapıyoruz Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için sayın Cumhurbaşkanımız'na ve milletvekillerimize sesleniyoruz" dedi.OLAY GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan olay anı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bahçede bekleyen 2 kişinin doktorlarla tartıştığı ve bir anda koşmaya başlayıp saldırdıkları gözüküyor.

Kaynak: DHA

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