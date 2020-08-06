Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler
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Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, birinci basamak sağlık hizmetlerinde pandemiyle daha etkin mücadele için önerilerde bulundu.

Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler
06.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:19

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, birinci basamak sağlık hizmetlerinde pandemiyle daha etkin mücadele için önerilerde bulundu.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "normalleşmenin hızla kontrolden çıkması", "bayram hareketliliği" ve "zorlu geçen ilkbahar sonrası tatile olan özlem" gibi etkenlerin, topluma pandemi sürecinde alınması gereken önlemleri unutturduğunu kaydetti.

Bilim insanlarının bu ay ve sonraki aylar için yaptığı uyarıları göz ardı eden ve rehavete kapılanların, toplumsal rahatlamayı artırdığına işaret eden Özer, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte okul dönemi ve ona paralel okul servisleri yoğunluğu, sonbahar-kış döneminde artması muhtemel olan solunum yolu rahatsızlıkları, yaz tatili ve bayram dönüşü gibi etkenlerle hareketlilik büyük bir artış gösterecek. Aile sağlığı merkezlerinde yaşanacak mevsimsel yoğunluğa ek olarak mevzuatta olmaması ve tıbbı bir gereklilik bulunmamasına rağmen özellikle kreş ve anaokullarından sağlık raporu talepleri gelmeye başladı. Tıp çevreleri ikinci basamak sağlık hizmetlerine yığılmalardan endişe ederken, yaşanması beklenen yoğunlukla sağlığın birinci basamak hizmeti iflas etmenin eşiğine gelecektir ve bu da önlem alınmaması durumunda ülkenin sağlık sistemini büyük ölçüde sekteye uğratacaktır."

Öneriler

Özer, aile sağlığı merkezlerine sağlıklı bireyler izlem, yaşlılar kronik hastalık takibi, gebeler izlem ve aşı, ebeveynler çocukların izlemi, aşı ve bağışıklama ve birçok koruyucu sağlık hizmeti için başvurulduğuna değinirken, pandemi ile daha etkin mücadele için şu önerileri sıraladı:

"En az 10 dakika süreli randevu ile hasta kabulü zorunlu olmalıdır. Sağlık Bakanlığımız ivedilikle bu konuda resmi bilgilendirme yapmalıdır. Pandemi süresince izlemler performans dışında tutulmalı ve okul izlemleri ertelenmelidir. 65 yaş üzerine uygulanan herhangi bir tanı kısıtlaması olmadan raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz teminine, tüm yaş grupları eklenmelidir. İşe giriş, ehliyet, askerlik, okul, kreş vb. eğitim kurumlarından istenen rapor muayene isteklerinin, bu dönemde daha da artacağı düşünüldüğünden, bu işlemler için özel olarak oluşturulan (2. basamak veya sağlıklı hayat merkezlerinde) polikliniklerde yine randevu sistemiyle verilmesi hayata geçirilmelidir. Sağlık Bakanlığınca onanmamış ve tıbbı sınırları çizilmemiş rapor istemlerini reddedilmeli, rapor talebi olan tüm kurumlar Sağlık Bakanlığına başvurmalıdır."

Şikayeti olmaksızın yurt dışına çıkış, askerlik öncesi ve hastanelerde tedavi gören hastalar gibi test yapılmış olanlara 14 gün boyunca telefonla aranma gibi uygulamaların kaldırılmasını isteyen Özer, şunları kaydetti:

"Aile hekimliği çalışanlarının tespit ettiği şüpheli vaka veya temaslı tespitine test yapılması sağlanmalıdır. Aile hekimliğinin statüsünün netleştirilmesi ve kayıtlı kişi sayısının maddi kayıp yaşanmaksızın 2 bin 500'e çekilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve ivedilikle uygulanmalıdır. Tek birim, çoklu birim ayırt etmeksizin, standart en fazla 4 birimli merkezler oluşturulmalı ve vekaletli izin uygulamasına son verilmelidir."

Kaynak: AA

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