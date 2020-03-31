Aile hekimlerinden İzmit Belediyesi'ne teşekkür
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Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Yaşam

Aile hekimlerinden İzmit Belediyesi'ne teşekkür

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, yaptığı hijyenik malzeme üretimi ve desteğiyle sağlık çalışanlarını unutmayan İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiİzmit Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini almaya devam ediyor.

31.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:48
Aile hekimlerinden İzmit Belediyesi'ne teşekkür

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, yaptığı hijyenik malzeme üretimi ve desteğiyle sağlık çalışanlarını unutmayan İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti

İzmit Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Belediye ekipleri bir yandan sokak sokak dezenfekte çalışmaları yaparken, bir yandan da sağlık emekçilerine destek oluyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, kemdi ürettikleri koruyucu ekipmanları da sağlık çalışanlarına ulaştırmaya devam ediyor. Sağlık emekçilerine yaptıkları destekten ötürü Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, web sitesi üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yayınlanan teşekkür yazısında, "Derneğimizin, İzmit Belediye Başkanı sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile Covid-19 salgını sebebiyle aile sağlığı merkezlerinde kullanılmak üzere koruyucu ekipman temini için görüşmesi neticesinde belediye başkanımız duruma hemen reaksiyon göstererek desteklerini esirgememiştir. Aile sağlığı merkezlerine ekipmanlar ulaşmıştır. Kendisine ve İzmit Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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