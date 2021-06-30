Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
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Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile çalışanların temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı, vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile çalışanların temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı, vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek yönetmelikle Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin hesaplanmasına kronik hastalık yönetimine ait parametreler eklenerek aile hekimliği çalışanlarına ücret artışı sağlanacak. Böylece Bakanlığın stratejik hedefleri doğrultusunda aile hekimi başına düşen nüfusun belirlenen seviyeye inmesi halinde de aile hekimlerinin ücretlerinde kayıp olmayacak.

Aile hekimliği çalışanlarının vatandaşların kronik hastalık izlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve kayıt altına alması amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen ve ilgili diğer tüm sistemler ile entegre şekilde çalışan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm aile hekimlerinin kullanımına açılmıştı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile HYP kullanılması ile hizmet sunumunda standardizasyon sağlanacak ve aile hekimlerince kronik hastalık yönetiminde daha aktif hizmet sunulacak.

Ayrıca Bakanlığın sağlık hizmeti planlamalarında yol gösterici olacak veriler, bu sistem ile elde edilebilecek.

HYP içerisinde yer alan hizmetler, "kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite hastalıklarının tarama, izlem ve sonuç durumları" olarak belirlendi. Ayrıca kanser taramaları (meme, serviks, kolon) ile kişilerin kendi aile hekimlerinden hizmet alma yoğunluğunu ifade eden "süreç yönetimi" de aile hekimlerine yapılacak ödemelere etki edecek.

Kronik hastalık izlemlerinde HYP kullanımı ile aile hekimliği çalışanları ve vatandaşların memnuniyetlerinin olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor. Birinci basamak sağlık hizmeti kullanımının artması ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarının gereksiz kullanımı ve sağlık harcamalarının azaltılması için gerekli alt düzenlemeler de yapılmış olacak.

Yönetmelikle ayrıca sosyoekonomik gelişmişlik ödemesine esas yönetmelik ekindeki göstergeler de güncellendi.

Düzenlemeyle yeni açılacak sıfır nüfuslu birimlere yerleşecek aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kayıtlı kişi başına almaları gereken ödeme Bakanlığın diğer hizmet birimlerinde çalışan aynı unvandaki personelin temel ücreti kadar olacak.

Vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı

Nüfusun belirli bir sürede belirli bir seviyeye ulaşması şartının da yer aldığı söz konusu düzenlemeyle hem aile hekimliği çalışanlarının temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı hem de vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sunuldu.

Bakanlıkça yeni açılan birimlerin olduğu bölgelerdeki nüfus dağılımı hizmet planlamasına göre yeniden düzenlenerek aile hekimi başına düşen nüfus azaltılacak.

Yönetmelikle aile sağlığı merkezlerinin oluşturulma süreçlerinin hızlandırılmasına ve yeni açılan birimlerin tercih edilebilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler getirildi. Aile sağlığı merkezlerinin daha konforlu hale gelmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi için il sağlık müdürlüklerinin sürece aktif katılımı sağlanacak.

Hizmet sözleşmeleri "vali" yerine "il sağlık müdürü" tarafından imzalanacak. Böylece ihtar ve sözleşme feshedilmesine ilişkin işlemler ve itiraz süreçlerinde ildeki tüm sağlık personelinde olduğu gibi aile hekimliği çalışanları için de il sağlık müdürünün yetkili olması sağlandı.

Aile hekimliği çalışanları içerisinde hizmeti aksatacak şekilde tekraren aynı fiili işleyenlere farklı ihtar puanı verilmesi veya sözleşme süresi sonunda sözleşmenin yenilenmemesi gibi disiplin işlemleri yapılabilecek.

Öte yandan yönetmelikle kısa süreli olarak bedelli askerlik hizmetini yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mevcut statü ve birimlerinin korunması da sağlandı. Yıllık izinlerle ilgili düzenleme de yapıldı. Buna göre, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları yıllık izinlerinin ilk 7 günü yerine 14 günü için vekalet düzenlemesinden faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de - Haberler
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