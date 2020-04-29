Aile Hekimleri Uyarıyor! Salgın Sürecinde Normal Aşılar Aksatılmamalı
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Aile Hekimleri Uyarıyor! Salgın Sürecinde Normal Aşılar Aksatılmamalı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Aşı Çalışma Grubu, çocukluk çağı aşılarının önemine dikkat çekerek, coronavirüs salgını sürecinde bu aşılara ara verilmeden devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile Hekimleri Uyarıyor! Salgın Sürecinde Normal Aşılar Aksatılmamalı
29.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:32

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Aşı Çalışma Grubu, çocukluk çağı aşılarının önemine dikkat çekerek, coronavirüs salgını sürecinde bu aşılara ara verilmeden devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukluk Çağı Aşıları Aksatılmamalı

Dünya Aşı Haftası dolayısıyla aşılar hakkında önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Melisa Menemencioğlu, aşılama sayesinde her yıl milyonlarca insanın hayatının kurtarıldığını belirtti. Menemencioğlu, buna rağmen dünyada halen aşılanmamış ya da eksik aşılanmış yaklaşık 20 milyon çocuğun bulunduğunu söyledi.

Kaynak: http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/asi-takvimi_828.html

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğe ve ilköğretim çağındaki 2.5 milyon çocuğa aşı uygulandığını belirten Menemencioğlu şöyle konuştu:

"Son yıllarda tüm dünyadaki toplumlar arasında dini, politik veya coğrafi sebeplerle bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme eğilimi, aşı yaptırmaya ilişkin tereddütler artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle küresel görülme sıklığının artması, göçler, savaşlar gibi nedenlerle aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Kovid-19 döneminde aşıyla önlenebilen hastalıkların görülme olasılığının artma riski nedeniyle özellikle çocukluk çağı aşılarına ara vermeden mutlaka devam edilmelidir. Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık uygulamalarını gerektirir."

Bazı insanların aslında aşıyla önlenebilecek olan hastalıklara yenik düşerek hayatını kaybettiğini belirten Menemencioğlu, aşı olmanın önemine vurgu yaptı. Menemencioğlu, dünyanın birçok yerinde yok olmak üzere olan bazı çocuk hastalıklarının aşı karşıtlığı yüzünden salgınlara ve binlerce insanın ölümüne sebep olduğunu söyledi.

İSTAHED Aşı Çalışma Grubu'nun başlattığı kampanya hakkında da konuşan Menemencioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aşı sağlıktır, bilinciyle öncelikle kendinizin ve 'bebeklerinizin-çocuklarınızın' sağlığını güvence altına alın, aile sağlığı merkezinize uğrayın. Sonra sizi koruyan bu aşıya ulaşamayan tüm dünya çocukları için UNICEF'e aşı bağışlayın. Başkasının çocuğuna yapılan aşı sadece o çocuğu değil sizin çocuğunuzu da korur, bunu unutmayın.

İSTAHED olarak bizler, bütün aşılarımızı aile sağlığı merkezlerimizde olduk ve aşıya ulaşamayan çocuklarımız için 2 bin 310 doz kızamık aşısını şimdiden UNICEF'e bağışladık."

Kaynak: Tamindir

Manşet

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