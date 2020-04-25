Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti
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23 Nisan, Türkiye, Anne, Güncel, Haber

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), çocukların ve aşının önemininin 15 yıldır hatılatıldığını belirterek, çocukları korumanın en önemli faktörlerinden birinin aşı olduğunu vurguladı.

25.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:32
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), çocukların ve aşının önemininin 15 yıldır hatılatıldığını belirterek, çocukları korumanın en önemli faktörlerinden birinin aşı olduğunu vurguladı.

AHEF'ten yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılının kutladığı, aynı zamanda o günün aşı haftasının da başlangıcı olduğu anımsatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar." sözünün hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk büyük bir ileri görüşlülükle ulusal bağımsızlık ve milli egemenlik günümüzü çocuklara armağan etti. Onların hür doğup hür geliştiği; akla, bilime ve insanlığa dayanan bir eğitim anlayışı ile yeşerdiği takdirde bağımsızlığımızın korunacağını, Türkiye'nin varlığını güçlenerek sürdüreceğini anlatmaya çalışıyordu. AHEF de çocukların ve aşının önemini 15 yıldır olduğu gibi bu sene de hatırlatıyor. Çocuklarımızı korumanın en önemli faktörlerinden biri aşıdır."

Bu ülkenin her evladının sadece anne babasının değil, vatanın da evladı ve geleceği olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Çocuklarımıza hayata iyi başlangıçlar yaptıracak imkanları, sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini her daim savunmalı ve sağlamalıyız. Dünyaya geldiklerinde en doğal hakları olan anne sütü, sağlıklı ortam ve ebeveynlere güvenli bağlanma konularında, koruyucu hekimliği benimsemiş aile hekimleri olarak bu eğitimleri, takipleri, izlemleri yapıyoruz. Anne ve bebek sağlığının takibi, bebeğin hastalıklardan korunması, fiziksel ve bilişsel gelişimi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanı olan ebe ve hemşirelerimizin izlem takipleriyle gerçekleşmektedir. Son derece önemli olan bu emekler sayesinde çocukların sağlıkla büyüyüp gelişmesi tüm Türkiye'de bizlerin de katkısıyla dikkatiyle sürüyor."

Çocukların yetişkinler karşısında savunmasız olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Çocukları korumak bir kenara, bu gerçeklikleri görmezden gelen, çocuklarımızı ya da kadınlarımızı yalnız bırakanlara vicdan çağrısı yapıyoruz. Bizler hiçbir çocuğumuzun kılına zarar gelmemesi için daha anne karnındaki süreçlerinden başlayarak her birinin tek tek üzerine titrerken, bağışıklıklarını korumak için aşılarını aydan aya özenle takip ederken, muayenelerini dikkatle yaparken, çocuklarımızın travmalara maruz kalmasına katlanamıyoruz." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukları dünyaya getiren bizleriz. Onlara iyi bir dünya sunmak, bırakmak hepimizin vicdani görevi olmalıdır. Aile hekimleri olarak bütün çocuklarımızı vatan evladı görüyor ve önemsiyoruz. Çocuklara sağlıklı bir çevre yaratmak için, sağlıklı yaşam bilinci aşılamak için var gücümüzle çabalıyoruz. Her koşulda çabalamaya da devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bir pandemi krizi ile karşı karşıyayız. Dileriz ki, bugünlerin bize öğrettiği, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güvenli, birliktelik ve barış dolu bir dünya bırakmak olur."

Kaynak: AA

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