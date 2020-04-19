Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti EYÜPSULTAN Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

EYÜPSULTAN Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." İfadeleri yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA