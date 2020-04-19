Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
EYÜPSULTAN Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
19.04.2020 23:33 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:33
EYÜPSULTAN Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- İstanbul
İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." İfadeleri yer aldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA