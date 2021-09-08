Aile hekimi kaçta açılır? Aile Hekimliği öğle arası kaçta?
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Aile hekimi kaçta açılır? Aile Hekimliği öğle arası kaçta?

Aile hekimi kaçta açılır? Aile Hekimliği öğle arası kaçta?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Devlet tarafından mahalle, köy, idari birimlerdeki vatandaşlar için sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarının 2021 yılı çalışma saatlerinin birçok vatandaş, internette araştırıyor. Vatandaşlara hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında ilk adres olarak bilinen sağlık ocakları ya da diğer adıyla aile hekimlikleri bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunuyor. Aile hekimi kaçta açılır?

Aile hekimi kaçta açılır? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısının aile hekimlerinin yapacağını duyurmasının ardından, aşı olmak isteyen ve tedavi olmak isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının kaçta açılacağını merak ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AİLE HEKİMİ KAÇTA AÇILIR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 12:30/ 13:30 arası öğle molasına giriyor ve saat 17:00'de ise kapanıyor.

Aile hekimliği yani sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.

AİLE HEKİMLİĞİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 12:30/ 13:30 arası öğle molasına giriyor ve saat 17:00'de ise kapanıyor.

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