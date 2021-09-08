Aile hekimi kaçta açılır? Aile Hekimliği öğle arası kaçta?

Devlet tarafından mahalle, köy, idari birimlerdeki vatandaşlar için sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarının 2021 yılı çalışma saatlerinin birçok vatandaş, internette araştırıyor. Vatandaşlara hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında ilk adres olarak bilinen sağlık ocakları ya da diğer adıyla aile hekimlikleri bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunuyor. Aile hekimi kaçta açılır?