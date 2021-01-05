Aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı

05.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:07
Aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı

Aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde aile fertleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sopalı, coplu kavgada 5 kişi yaralandı.

Aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde aile fertleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sopalı, coplu kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Baba S.Ç.?nin, daha önce aralarında husumet bulunan oğlu D.Ç. ve S.Ç.?ye sokak ortasında sopa ile saldırdığı iddia edildi. D.Ç. ve eşi S.Ç. aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgaya, S.Ç.?nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç. de girişince olay büyüdü. Cop ve sopaların kullanıldığı kavgada S.Ç. ile oğulları D.Ç., A.Ç., kızı F.Ç. ve gelini S.Ç. başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Kavga eden 5 şüpheliye ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

Yaşanan anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Güven Yalçın Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:07:25. #1.14#
title