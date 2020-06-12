Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı
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Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı

Denizli'nin Çivril ilçesinde eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra canına kıyan şahıs, fıtık ameliyatı olduğu için bir süredir çalışamıyordu.

12.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:24

Eşi ve iki çocuğunu tüfekle öldüren şahıs, daha sonra kendi canına da kıydı. Fransa'dan memleketine gelen baba Çakar, fıtık ameliyatı olduktan sonra bir süredir iş bulamıyordu.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz aylarda inşaatta çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları dolayısı ile memleketine dönen Ahmet Çakar (37) geçtiğimiz ay fıtık ameliyatı oldu. Ardından yaklaşık 1,5 aydır ameliyattan dolayı evinde istirahat eden Çakar'ın çalışamadığından dolayı bunalıma girdiği ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı

SORUNLARI VARDI

Bu yüzden bir süredir aile üyeleri ile sorunlar yaşamaya başlayan Çakar, sabah saatlerinde ise eşi tartıştı. Ardından cinnet getiren Çakar, evdeki tüfek ile 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile çocukları 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir'i vurdu. Çakar sonrasında ise aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.

Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı

CANSIZ BEDENLERİ YATAKLARIN ÜSTÜNDE BULUNDU

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri korkunç manzara ile karşılaşırken, anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde bulundu.

Ahmet Çakar'ın cesedini evin girişindeki salonda bulundu.

Sonrasında ise jandarma ekipleri evin bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapatarak inceleme başlattı.

Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Evde inceleme yapıldığı sırada ise ailenin yakınları siniz krizleri geçirdi. Evin çevresinde toplanan ve feryat ederek ağıtlar yakan aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı

İncelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere 4 ayrı tabuta konularak Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı

Kaynak: İHA

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