Aile ekonomisine katkı için lavanta yetiştiriyor
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Aile ekonomisine katkı için lavanta yetiştiriyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ev kadını Hatice Çetin (47), aile bütçesine destek için başladığı lavanta yetiştiriciliğinde ilk hasadını yaptı.

Aile ekonomisine katkı için lavanta yetiştiriyor
06.07.2020 08:18 | Son Güncelleme: 06.07.2020 08:22

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ev kadını Hatice Çetin (47), aile bütçesine destek için başladığı lavanta yetiştiriciliğinde ilk hasadını yaptı. Çetin, toplayıp, kuruttuğu lavantalar ile bir firmada yaptırdığı kolonya ile yağları yol kenarındaki tezgahında satmaya başladı.

Marmaris ilçesinin 34 kilometre mesafedeki kırsal Turgut Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 çocuk annesi Hatice Çetin, aile bütçesine katkı sağlamak ve çok sevdiği aromatik bitkileri yetiştirmek için internetten araştırma yaptı. Çetin ardından eşi ile birlikte lavanta tarlaları ile ünlü Burdur'a gitti. Buradaki yetiştiricilerle görüşen Hatice Çetin, Marmaris- Datça karayolu kenarında bulunan 15 dönüm arazisinin 5 dönümüne, geçen yıl 4 bin lavanta tohumu ekti. Ektiği lavantaları gözü gibi baktığını belirten Çetin, geçen hafta ilk hasadına başladı. Topladığı lavantaların bir kısmını kurutarak keselere koyan Çetin, kalan kısmını da bir firmaya vererek yağ ve kolonya yaptırdı. Çetin, Selimiye, Bozburun gibi dünyaca ünlü turistik mahallelere geçiş noktasında olan karayolunun kenarındaki tarlada kurduğu çardakta, ürünleri satmaya başladı. Tatilciler ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

'HER GÜN ÖZENLE BAKTIM'Lavanta hasadını yaparken DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatice Çetin, kadının istediği zaman başaramayacağı bir iş olmadığını belirtip, "Arazimin bir bölümü boş duruyordu. Aile bütçeme katkı sağlamak için ne yapabilirim diyerek internetten araştırmaya başladım. Geçen yıl hoş kokulu bitkileri yetiştirmek fikri oldu. Tarlamda lavanta yetiştirmenin daha az masraflı ve isabetli olacağına karar verdim. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Sadece Muğla şehir merkezinde lavanta yetiştiriciliğine destek verdiklerini, ilçelerde böyle bir projeleri olmadıklarını söylediler. Eşimle birlikte lavantanın diyarı Burdur'a gittik. Burada lavanta yetiştiricileri ile görüşüp, gerekli bilgileri not aldım. Burdur'dan aldığım 4 bin lavanta tohumu ile Marmaris'e döndüm.  Koronavirüs salgını kapsamında boş durmayarak tarlamı düzenleyip, ekimini yaptım. Her gün özenle lavanta ektiğim arazime baktım" dedi.?'TATİLCİLER İLGİ GÖSTERİYOR'Tatilcilerin lavantalara büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Çetin, şunları söyledi:

"Topladığım lavantaların bir kısmını kurutup, çiçek buklesi olarak satıyorum. Bir kısmını ise kese yapıp araç ve evlerde hoş koku vermesi için raflarımda bir bölümünü de bir firmaya vererek kolonya ile yağ yaptırdım. Arazimin önündeki yerde tatile gelen vatandaşlara satıyorum. Lavanta tarlamı görenler büyük ilgi gösteriyor ve durup alışveriş yapıyor. Hatta kendilerine daha hasadını yapmadığım lavantalarımdan bir buket veriyorum. Hem aile bütçeme hem de şelalesi ve doğal güzellikleri ile ünlü mahallem Turgut'a katkı sunmak için çıktığım yolda başarıya ulaştım."


Kaynak: DHA

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