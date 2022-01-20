Aile eğitim semineri düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile eğitim semineri düzenlendi

Aile eğitim semineri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ailem Kocaeli" projesi kapsamında ailelerin bilinçlenmesi ve toplumun güçlenmesi için eğitim programı düzenledi.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ailem Kocaeli" projesi kapsamında ailelerin bilinçlenmesi ve toplumun güçlenmesi için eğitim programı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ailem Kocaeli projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile 4 hafta süren Aile Eğitim Programlarını (AEP), Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde ve Gebze, İzmit, Karamürsel'de bulunan Anne Şehir tesisleri eğitim salonlarında katılımcılarla gerçekleştirdi. Program kapsamında ailelerin; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, aile içi süreçlerini işlevselleştirilerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları konusunda bilinçlendirilme sağlandı. - KOCAELİ

Aile eğitim semineri düzenlendi

Aile eğitim semineri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel, Kocaeli, Gebze, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title