Aile Destek Merkezleri ile Yaşama Tutunuyorlar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaymakamlık tarafından faaliyete geçirilen aile destek merkezleri, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını arttırarak yaşama tutunmalarını sağlıyor.

Doğubayazıt Kaymakamlığınca kadınların meslek edinmesine ve sosyal hayata adapte olmalarına yönelik açılan dikiş-nakış, bilgisayar ve okuma-yazma kursları, bölgede yoksulluğun önlenmesinin yanı sıra kadınlara öz güven kazandırıyor.

İlçede iki yıl içerisinde hizmete sunulan üç aile destek merkezi, meslek sahibi olmak isteyen kadınlar için umut kapısı oldu.

Kurslara katılarak ilçede istihdamın artmasını sağlayan kadınlar, öğrendiklerini hayata geçirerek de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki aile destek merkezlerinde açılan 18 kursta 360 kadının eğitim almaya devam ettiğini söyledi.

İlçedeki kadınların kurslar sayesinde hem maddi kazanç sağladığını, hem de sosyal hayata katıldıklarını anlatan Arvas, "İlçemizde İki yıl içerisinde kaymakamlığımızca açılan üç aile destek merkezi, gerçekten kadınlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Meslek sahibi olmak isteyen kadınlarımız, merkezlerimizde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görerek bölgede nitelikli iş gücü potansiyelini arttırıyor. Kurslarda öğrendiklerini hayata geçiren kadınlarımız, ürettikleri ürünlerini belediyemiz desteğiyle açılan 'Hanımeli Çarşısı'nda pazarlama imkanına da sahip olarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Kendi işimi kurmak istiyorum"

Kursiyerlerden 26 yaşındaki Beyce Aylanç, 13 kardeş olduklarını, dikiş-nakış kursunda öğrendiklerini hayata geçirerek, aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlattı.

Merkezde birçok kursun düzenlendiğini, bu sayede kendilerini kanıtlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aylanç, "Lise ikinci sınıfta okulu bıraktıktan sonra dışarıdan devam edemedim. Buradaki hocalarımın vasıtasıyla aile destek merkezine geldim ve dikiş-nakış kursuna başladım. Sertifikalarımızı alabilirsek ileriki hayatımızda kendi işimizi kurmak istiyoruz. Dışarıdan da sipariş alabiliyoruz. Biz kalabalık bir aileyiz. 13 kardeşiz. Şu an ben de dışarıdan aldığım siparişlerle ailemin geçimine katkıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

"Kızımın bana olan bakış açısı olumlu yönde değişti"

28 yaşındaki Aysel Andiç ise, merkezde açılan bilgisayar kursu sayesinde teknolojiyi yakaladıklarını vurguladı.

Kursta öğrendikleriyle ortaokula giden kızının bilgisayar derslerine yardımcı olduğunu kaydeden Andiç, şöyle devam etti:

"Ben ise lise mezunuyum. Fakat teknoloji açısından çok geride kalmıştım. Kızım ortaokula gidiyor ve kodlama dersleri alıyor. Ben ise kızıma bilgisayar konusunda hiç yardımcı olamıyordum. Merkezdeki bilgisayar kursu sayesinde artık çocuğuma yardımcı olabiliyorum. Kızımın da böylece bana olan bakış açısı olumlu yönde değişti. Aile destek merkezleri ile teknolojiyi yakaladık. Kendimi sürekli geliştirdim." diye konuştu.

Aile destek merkezinde açılan okuma-yazma kursunu başarıyla bitirerek sertifika almaya hak kazanan 57 yaşındaki Medine Uçar da kadınların eve kapanmaması gerektiğini belirterek, "Ben bu yaş da okumayı söktüysem onlar çok daha büyük şeyleri başarabilirler." dedi.