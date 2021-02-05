Aile Destek Merkezi kursiyerleri sertifikalarını aldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören 97 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen törende konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca finanse edilen, Çubuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Merkezi, İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Aile Destek Merkezi'nde, dezavantajlı kadınları meslek sahibi yapmak amacıyla çeşitli eğitimler verildiğini söyledi.

İlçeye ilk geldiğinde Aile Destek Merkezi'nin olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Keleş, projeyi geliştirmek ve iletiye taşımak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli girişimlerinin olduğunu kaydetti.

Keleş, merkezde kilim dokuma, geleneksel sepet örücülüğü, ebru ve şal dokuma olmak üzere toplam 97 kursiyere kurs bitirme belgeleri verildiğini belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da kadınların ne kadar eğitimli, ne kadar güçlü ve huzurlu olursa toplumun da o kadar huzurlu olacağını belirtti.

Kursiyerlerden Gamzenur Bilgen ise "Merkezde hem meslek öğrendim hem de üniversite sınavına hazırlanarak sınava girip kazandım. Şimdi üniversiteyi okumaya başladım. Hayata yeniden sımsıkı tutundum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu, Sosyal Hizmetler Müdürü Şahin Sayılıer, İlçe Vakıf Müdürü Alaaddin Almış ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner