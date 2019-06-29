Aile Destek Merkezi kursiyerleri sertifikalarını aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören 39 kursiyere sertifikaları verildi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca finanse edilen, İlçe Milli Eğitim, Sosyal Hizmetler Merkezi, İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Aile Destek Merkezi'nde, kursiyerlere çeşitli eğitimler verildiğini söyledi.

Merkezde 20 dekoratif ahşap süsleme ve 19 elpek bezi dokuma olmak üzere, toplam 39 kursiyere kurs bitirme belgeleri verildiğini belirten Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Merkezimizde, makine nakışı, seracılık, kültür mantarcılığı ve arıcılık kursları veriliyor, yine merkezde kursiyerlerin çocukları için kreş hizmeti de sağlanıyor. Biten kursların yerine yeni kurslar açılmak üzere talepler alınmakta olup Aile Destek Merkezi'mizde üretilen ürünlerin sergilenmesi için çalışmalar da devam etmektedir."

İlçe protokolünün de katıldığı törende, kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA