Aile destek merkezi Adıyamanlı kadınların umudu oluyor
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Aile destek merkezi Adıyamanlı kadınların umudu oluyor

Aile destek merkezi Adıyamanlı kadınların umudu oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kadın istihdamının artırılarak kadınların toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde kurularak kısa adı (ADEM) olan Aile Destek Merkezi Adıyamanlı kadınların yeni umudu oldu.

Kadın istihdamının artırılarak kadınların toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde kurularak kısa adı (ADEM) olan Aile Destek Merkezi Adıyamanlı kadınların yeni umudu oldu.

SYDV desteği ile açılan merkezle birlikte kadınlar çeşitli branşlarda hem eğitim alıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İmamağa mahallesinde kurulan Aile Destek Merkezi, kuaförlükten dikiş nakışa, el sanatlarından seramik'e ve Kur'an-ı Kerim kurslarına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kadın istihdamının artırılarak, kadınların sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla açılan Adıyaman Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Aile Destek Merkezini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Vali Yardımcısı Halid Yıldız ve Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek eşlik etti.

SYDV'nin öncülüğünde İmamağa mahallesinde açılan Aile Destek Merkezindeki kursları gezen Vali Mahmut Çuhadar, burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alıp, kadınların el emeği göz nuru eserlerini inceledi, yetkililerden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Açılan bu merkezlerin, kadınların eğitimi ve meslek sahibi olmalarının yanı sıra istihdam edilmeleri açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Vali Mahmut Çuhadar, "Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleri ile açılan Aile Destek Merkezi ile birlikte kadınlarımızın toplumsal yaşama daha fazla dahil olduğunu, ekonomik ve sosyal yönden güçlenerek aile bütçelerine de katkıda bulunduğunu görüyoruz. Kadınlarımızın istihdamının artırılmasının yanı sıra kursiyerlerimizin çocuklarının da güzel vakit geçirebilecekleri bir kreşi de merkez bünyesinde kurmuş bulunuyoruz. Devletimiz tüm imkanları ile kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmadan bütün insanlarımızın her zaman yanındadır. Valilik olarak kadın istihdamının artırılarak kadınlarımızın toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olacağız. Bu kurslara zaman ayırarak, katılan tüm kursiyerlerimizi ve onlara bu imkanları sunan öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Aile destek merkezi Adıyamanlı kadınların umudu oluyor
Aile destek merkezi Adıyamanlı kadınların umudu oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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