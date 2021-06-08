Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 2. Grup Eğitimini Başarıyla Tamamladı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 2. Grup Eğitimini Başarıyla Tamamladı.

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 2. Grup Eğitimini Başarıyla Tamamladı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜ-UZEM) tarafından Doç. Dr. Oğuzhan Çolakkadıoğlu koordinatörlüğünde yürütülen Aile Danışmanlığı sertifika programında ikinci grup eğitimini 04. 06. 2021 tarihinde yapılan sınavla tamamladı.

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜ-UZEM) tarafından Doç. Dr. Oğuzhan Çolakkadıoğlu koordinatörlüğünde yürütülen Aile Danışmanlığı sertifika programında ikinci grup eğitimini 04. 06. 2021 tarihinde yapılan sınavla tamamladı.

Aile Danışmanlığı konusunda Almanya Weinheim Aile Terapisi ve Süpervizör Sertifikasına sahip 5, Almanya Weinheim Aile Terapisi Sertifikasına sahip 4 ve alanında uzman 4, 7 üniversiteden toplam 13 akademisyenle 12 Şubat 2021 tarihinde başlanan Aile Danışmanlığı Sertifika Programını 27 kursiyer başarıyla bitirdi. Söz konusu eğitimle ilgili OKU-UZEM Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2. Grup eğitimlerin tamamlandığı, 3. Grup eğitimin tamamlanmak üzere olduğu, 4. Grup eğitimine başlanacağı belirtilmiş, sertifika programına katılan kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür edildi. "

Sertifika Programına katılan kursiyerler, "Uzaktan olmasına rağmen yüz yüzeyi aratmayan, her sorumuza ilgiyle yanıtlar aldığımız, dolu dolu bir eğitim oldu. Alanında kendini ispatlamış, sistemik terapi yaklaşımında uzmanlaşmış akademisyenlerden eğitim almaktan dolayı şanslıyız. Aile danışmanlığı eğitiminin hem mesleki hem de kişisel gelişime oldukça katkısı olduğunu düşünüyoruz. Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Hazal Kaya Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 2. Grup Eğitimini Başarıyla Tamamladı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 15:08:09. #1.14#

title