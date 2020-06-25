Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı.
25.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:04
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA