Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü'nün makam odasındaki Atatürk portresinin perde ile kapatıldığı iddiası
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü'nün makam odasındaki Atatürk portresinin perde ile kapatıldığı iddiası

09.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:46
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü'nün makam odasındaki Atatürk portresinin perde ile kapatıldığı iddiası

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu, makam odasında yer alan Atatürk portresinin üzerine çekili duran stor perde nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı. Uslu'nun portreyi perde ile kapattığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan Uslu, "Kimi art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim" dedi.

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu'nun makamındaki Atatürk tablosunun pencerenin önüne yerleştirilmesi, gündem oldu. Uslu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken perde detayı tartışma yaratırken, Atatürk portresinin üzerine çekili duran perdenin, portreyi kapatmak için kullanıldığı iddia edildi.

ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Konuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu, makam odasının küçük olduğu için pratik bir çözüm bulduğunu belirterek "Makam odası yeterince büyük değil. Makam masam da pencerenin önüne denk gelince, ben de Atatürk tablosunu boş pencere çerçevelerinden birine yerleştirmeyi uygun buldum. Hiçbir art niyetim, başka maksadım yoktur ve olamaz da" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN ÜZERİNE NEDEN PERDE ÇEKEYİM?"

Açıklamasının devamında "Kimi art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim ben" diyen Uslu şöyle devam etti: "Atatürk'ün üzerine neden perde çekeyim ki? Art niyetli olsam, WhatsApp'taki profil fotolarımda da aynı görüntüyü paylaşmam. Oralarda aynı Atatürklü görüntüm var."

Doğruluk Kontrolü
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü'nün makam odasındaki Atatürk portresinin perde ile kapatıldığı iddiası
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu'nun makam odasındaki Atatürk portresinin üzerine çekili duran stor perdenin, portreyi kapatmak için kullanıldığı iddia edildi.

İddiayı yalanlayan Uslu, makam odası küçük olduğu için portreyi pencere önüne koymak zorunda kaldığını söyledi.

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