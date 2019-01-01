Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğü Çalışmaları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, geçen yıl il genelinde 15 bin engelliye yönelik 183 milyon 752 bin lira evde bakım ücreti ödediklerini belirtti.

Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, müdürlük olarak 2018 yılı içerisinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Geçen yıl içerisinde güzel ve hayırlı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Sandıkçı, şöyle devam etti:

"2018 yılında koruma altındaki 7 çocuğumuz evlat edindirilmek üzere aile yanına yerleştirildi. Koruma altındaki 211 çocuğumuzu 147 koruyucu ailenin yanına yerleştirdik. Çocuk işçiliğini önlemek amacıyla mobil ekibimizle 125 çocuğa müdahale edilmiştir. Aile Eğitim Programı kapsamında 375 seminer verilerek 20 bin 315 kişinin katılımı sağlanmıştır. Evlilik öncesine yönelik 21 seminer verilerek, 7 bin 829 kişinin katılımı sağlanmıştır. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında 105 seminer verilerek 13 bin kişinin katılımı sağlandı. İl genelinde yaklaşık 15 bin engelli vatandaşımıza yönelik 183 milyon 752 bin lira engelli evde bakım ücreti ödemesi yaptık. Bin 964 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı çıkarıldı. Hatay geneli Aile Sosyal Destek Programı saha çalışmalarında 37 bin 538 hanede 141 bin 724 kişi ile görüşülmüştür. Dünyaya gelen 23 bin 474 çocuk için 11 milyon 874 bin lira doğum yardımı ödemesi yapıldı. Şehit yakını, gaziler, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın faydalandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan Hatay Büyükşehir Belediyesine 2 milyon 184 bin lira ödendi."

Sandıkçı, açıklamasında ayrıca 452 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının sağlandığını da aktardı.

Kaynak: AA