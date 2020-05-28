Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "B.Ö. 43 kadını mağdur etti" haberleriyle ilgili...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "B.Ö. 43 kadını mağdur etti" haberleriyle ilgili...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "43 kadını mağdur ettiği" iddia edilen B.Ö. ile ilgili açılan kamu davalarından 6284 sayılı yasa kapsamına girenlerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini, ayrıca savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde sürece...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından
28.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:57

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "43 kadını mağdur ettiği" iddia edilen B.Ö. ile ilgili açılan kamu davalarından 6284 sayılı yasa kapsamına girenlerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini, ayrıca savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde sürece müdahil olunacağını bildirdi.

"Kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtan B.Ö, 43 kadını mağdur etti" başlığıyla basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapan Bakanlık, haberlere konu edilen kişiyle ilgili inceleme sonucunda; hakaret, tehdit, şantaj, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel belgede sahtecilik, iftira gibi suçları işlediği iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunduğunun görüldüğünü duyurdu.

Söz konusu dosyaların bir kısmı hakkında soruşturmaların devam ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"B.Ö. hakkında açılmış bulunan kamu davalarından 6284 sayılı kanun kapsamında bulunanlarla ilgili hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde 6284 sayılı kanun kapsamında Bakanlığımızın müdahil olmasını teminen iddianamenin tebliği talebini içeren dilekçe ilgili savcılığa verilmiştir.

Bakanlık olarak, 'ısrarlı takipçiler' de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadelede taviz vermeyeceğimizi ve şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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