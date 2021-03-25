Son dakika haber: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "cinsel istismar" açıklaması

Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da bir iş adamının 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve söz konusu kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da bir iş adamının 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve söz konusu kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tekirdağ'da bir iş insanının 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve söz konusu kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı haberlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Vakaya ilişkin alınan bilgiyle birlikte Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçmiştir. Habere konu çocuğumuz bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı