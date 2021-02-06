Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kocaeli'de annesinden şiddet gören çocuğa ilişkin açıklama Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin, eski tarihli olduğunu, şiddet gören çocuk ile kardeşlerinin devlet korumasına alındığını ve çocukların annesi hakkındaki adli sürecin...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin, eski tarihli olduğunu, şiddet gören çocuk ile kardeşlerinin devlet korumasına alındığını ve çocukların annesi hakkındaki adli sürecin takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir çocuğa annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Olayın Kocaeli'de Temmuz 2020'de yaşandığı ifade edilen açıklamada, "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21 Temmuz 2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Her çocuğun biricik ve kıymetli olduğu kaydedilen açıklamada, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocukları himaye etmeye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici