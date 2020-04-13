Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
13.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı. - ANKARA
Kaynak: İHA