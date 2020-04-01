Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz'a kadar durduruldu.
01.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:38
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz'a kadar durduruldu."
Kaynak: AA