Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz'a kadar durduruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz'a kadar durduruldu." Kaynak: AA