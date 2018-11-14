Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik." 14.11.2018 09: 24: 14 TSI

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