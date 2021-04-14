Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasına ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara uygun hizmet modellerinin hızlı ve etkin şekilde belirlenmesi, çocukların gelişimlerinin düzenli takibi için özel birim kurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasına ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara uygun hizmet modellerinin hızlı ve etkin şekilde belirlenmesi, çocukların gelişimlerinin düzenli takibi için özel birim kurdu.

Çocuk koruma politikası gereği, korunma ihtiyacı olan çocukları öncelikle öz aileleri yanında destekleyen Bakanlık, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile veya evlat edinme hizmetlerini devreye alıyor. Aile odaklı bakımı mümkün olmayan çocuklar ise aile yapısına en yakın model olan "ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri"nden yararlandırılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, devlet korumasına ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara uygun hizmet modellerinin hızlı ve etkin şekilde belirlenmesini ve bu durumdaki çocukların gelişimlerinin düzenli takibini sağlayacak yeni bir adım attı.

Bu kapsamda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çocuklar için özel bir birim oluşturuldu.

Çocuklar için psikososyal destek programları oluşturulacak

Bakanlığın yeni birimi, devlet korumasına ihtiyacı bulunan veya suça sürüklenen çocuklar için öncelikli müdahaleyi yapan "İlk Kabul Merkezleri"nin psikososyal destek programlarını belirleyecek. Birim, çocuklara uygulanan programların düzenli takibini de yapacak.

Çocukların durumuna uygun hizmet modelinin belirlenmesinde aile odaklı hizmetlere öncelik verilmesi, Çocuk Koruma Kanunu'ndaki tedbirlerin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak gibi çalışmalar da birimin görevleri arasında bulunacak.

Yeni birim, risk altındaki çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Türker Ertürk Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Ece Erken Caner Cindoruk
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:10:39. #1.14#

title