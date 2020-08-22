Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film ile ilgili, "Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmi yazı ile...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama
22.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:25

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film ile ilgili, "Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmi yazı ile talepte bulunulmuştur" açıklamasını yaptı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur:  Netflix, söz konusu filmin tanıtımında  'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmi yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi. 


Kaynak: DHA

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