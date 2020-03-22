Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi'
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Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi'

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık tarafından 'Koronavirüs (2019-nCoV) Bilgilendirme Rehberi' hazırlandığını belirterek, "Pek çok alanda önemli konuya rehberde yer verildi" dedi.

22.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:59
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi'

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık tarafından 'Koronavirüs (2019-nCoV) Bilgilendirme Rehberi' hazırlandığını belirterek, "Pek çok alanda önemli konuya rehberde yer verildi" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kuruluş bakımındaki çocukları koronavirüs hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarıyla ilgili bilgi vermek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirme rehberi hazırladığı belirtti. Bakan Selçuk, "Mevcut durumla ilgili çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğinden, virüs belirtisi olması halinde yapılacak tüm maddelere ilişkin Acil Eylem Planının hazırlanmasına kadar pek çok alanda önemli konuya rehberde yer verildi" dedi.

'BOŞ ZAMANLAFDA FİZİKSEL EGZERSİZLER YAPILACAK'Rehberde, 'Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler', 'Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmeti Alanında Alınacak Tedbirler', 'Sosyal Ekonomik Destek (SED) Birimlerinde Alınacak Tedbirler' gibi bölümler yer aldı. 'Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler' bölümünde, çocuklara ilişkin önleyici tedbirler, şöyle sıralandı: "Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerine (ÇOKİM) ilk defa gelen çocukların 14 gün süreyle izolasyon kurallarına uygun şekilde konaklatılacak. Yaş, algı düzeyi, engel durumu, gelişim özellikleri vb. durumlarına uygun olarak tüm çocuklara koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılması, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verilecek. Kuruluş ziyaretlerine izin verilmemesi ve çocukların kuruluştan ayrılmalarına müsaade edilmeyecek. Çocukların, koronavirus ile ilgili televizyon, radyo gibi yayınlara maruz kalmamalarına özen gösterilecek. Her bir çocuk için EBA sistemine giriş için uzaktan eğitim şifrelerinin alınması, uzaktan eğitime devam edilmesinin sağlanacak. Boş zamanlarda kuruluş ortamında daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından, zeka oyunları veya fiziksel egzersizler yapılacak."'SAĞLIK RAPORLARININ TESLİM TARİHİ ERTLENDİ'Tüm çalışanlar ve çocukların koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi, kuruluşlarda çalışan personelin düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapılması, risk görülen çalışanlarla çocukların temas etmesinin engellenmesi ve bu durumda olan kişilerin hastaneye sevk edilmesi gerektiği de rehberde yer alan konular arasında belirtildi. Rehberde, 'Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmeti' alanında alınacak tedbirlere ilişkin "Koruyucu ailelerin, periyodik olarak yenilemeleri gereken sağlık raporlarının ileri bir tarihte talep edilmesi, evlat edinme hizmetinde, acil durum olması halinde, meslek elemanı tarafından hane ziyaretinin koruyucu maske kullanılarak, hijyen ve temas hususlarına dikkat edilerek ve mümkün olduğu ölçüde kısa tutularak gerçekleştirilmesi istendi" denildi. 

Rehberde ayrıca Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimlerinde alınması gereken tedbirler de 14 madde olarak belirlendi.


Kaynak: DHA

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