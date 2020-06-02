Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri belirledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri belirledi. - ANKARA Kaynak: İHA