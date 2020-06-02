Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri belirledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde...
02.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri belirledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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