Bakanlık 2020 yılında da bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu

Sağlık, eğitim ve bankacılık alanları başta olmak üzere kamu kullanımına sunulan pek çok hizmete internet üzerinden kolayca ulaşılabilirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler ve yaşlıların da bu hizmetlerden güvenli ve kolay şekilde faydalanabilmesi için bilgi ve...

Sağlık, eğitim ve bankacılık alanları başta olmak üzere kamu kullanımına sunulan pek çok hizmete internet üzerinden kolayca ulaşılabilirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler ve yaşlıların da bu hizmetlerden güvenli ve kolay şekilde faydalanabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlığın bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliği konusunda yürüttüğü çalışmalardan biri, Türk işaret diline (TİD) giriş niteliğindeki eğitici videolar oldu. Hazırlanan eğitici videolar Engelliler Haftası boyunca Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde uzaktan eğitim programı içinde EBAtv'de yayınlandı. Öğrenciler ve öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitici videolarda erişilebilirliğe yönelik farkındalık sağlanması ve işitme engellilerin erişilebilirlik açısından en önemli ihtiyacı olan işaret dili ile iletişim sağlamaya dikkat çekilmesi amaçlandı. EBAtv yanında eba.gov.tr'de de yayınlanan videolar, EBAtv'de verilmeye başlanan işaret dili dersi için başlangıç çalışması oldu. Tüm ders videolarının işaret dili ile sunulması için de Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çeviri desteği verildi.

SALGIN DÖNEMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİMİN ÖNEMİ ARTTI

Salgın döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemi de arttı. Bu dönemde internet ve diğer iletişim araçları ile kamu spotları, ilanlar ve alınan tedbirlere ilişkin yapılan bilgilendirmelerin erişilebilir formatta olmasıyla ilgili olarak tüm bakanlıklara yazı gönderilerek hatırlatma yapıldı. Ayrıca web sayfası aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin web içeriği erişilebilirlik standardına uygunluk sağlaması da istendi.

ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ SAYFALARINA ERİŞİLEBİLİRLİK YAZISI GÖNDERİLDİ

Bakanlık, elektronik alışveriş sayfalarının uygulamalarının ve erişilebilir olmayan sitelerin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla bir yazı gönderdi. Bu yazı Ticaret Bakanlığı aracılığıyla tüm firmalara dağıtılmasının ardından bazı firmalar konuyla ilgili erişilebilirlik düzenlemelerini hayata geçirdi.

COVİD-19 İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VİDEOLAR İŞARET DİLİ İLE HAZIRLANDI

Bakanlık, yine salgın sürecinde Covid-19 ile ilgili bilgilendirici, sesli betimlemenin ve işaret dili ile anlatımın ve yazılı materyalin de olduğu videolar hazırladı ve web sayfasında yayınladı. Bunlardan biri de salgın başlarında "Covid-19 Riskine Karşı 14 Kural" bilgilendirme videosu oldu.

WEB ERİŞİLEBİLİRLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Bakanlık tarafından web içerik yönetim sistemi görevlileri, birim sorumlusu ve şube müdürlerine yönelik kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve farkındalık oluşturmak için "Web Erişilebilirlik Eğitimi" çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Ayrıca Covid-19 ile ilgili online etkinlikler kapsamında "Pandemi Sürecinde Engelsiz Dijitalleşme" başlıklı çalıştayın önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı