Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Covid-19 salgını...
08.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:07
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi. - ANKARA
Kaynak: İHA