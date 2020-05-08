Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Covid-19 salgını...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.