Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden işyerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden işyerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak. - ANKARA Kaynak: İHA