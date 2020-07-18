Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden işyerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak.
18.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden işyerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak. - ANKARA
Kaynak: İHA