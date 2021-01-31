Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle Mardin'de "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi" kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mardin'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Dicle Kalkınma Ajansına sunulan "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" kapsamında, "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi" kurulduğunu bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mardin'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Dicle Kalkınma Ajansına sunulan "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" kapsamında, "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi" kurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın istihdamını artırmak amacıyla destek verilen projelere bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda SOGEP çerçevesinde "Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi" kuruldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin ortağı olarak finans desteği verdiği proje kapsamında, devam eden fidan dikimleri için 60 kadın istihdam edildi. Dikim işleminin tamamlanmasıyla 200 kadın çiftçi seçilecek ve bu kadınlara gerekli eğitimler verilecek, başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak.

Amaç kadınların kooperatifleşmesini sağlamak

Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda destek sağlanan "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" ile kırsaldaki kadınların kooperatifleşmesi sağlanarak istihdama kazandırılması planlanıyor.

Lavanta bahçelerinde organik ürün yetiştiriciliği ve tarım alanında marka değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Projeye, mali destekle fona erişim ve kredi destekleri sağlanarak ürün, iş geliştirme, ağ oluşturma, ortaklık alanlarında farkındalık oluşturulacak. Ayrıca kişisel gelişim ve kapasite geliştirici eğitim programları ile yerelde kalkınmaya katkı sağlanacak.

17 dekar alan üzerinde 15 lavanta bahçesi oluşturulacak

"Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesinde lavanta fidesi dikimi yapıldı.

Dikim, 17 dekar alan üzerinde 15 lavanta bahçesi oluşacak şekilde gerçekleştirildi.

Nusaybin'de 120 dönüm alanda toplam 94 bin lavanta fidanı dikimi de tamamlandı.

Dargeçit ilçesinde 255 dönüm alanın 135 dönümüne 106 bin lavanta fidanı dikildi, kalan 120 dönüm alana ise şubat ayında dikim yapılacak. Artuklu, Ömerli, Derik ilçelerinde ise arazi hazırlıkları devam ediyor.

Proje kapsamında toplam 1020 dekar alanda 800 bin 400 lavanta bitkisi ekimi gerçekleştirilecek, böylece 60 lavanta bahçesi kurulacak.

Kadın kooperatifi sayısı 459'e yükseldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un destek verdiği kooperatifler, kadınlar için güçlü bir istihdam kapısı olmaya devam ediyor. Bölgesel buluşmalar, kadın kooperatifi kurulmasını da teşvik ediyor.

Bakan Selçuk'un katılımıyla şimdiye kadar ikisi Akdeniz, biri İç Anadolu, biri Ege ve ikisi Karadeniz'de olmak üzere toplam 6 bölgesel kadın kooperatifleri buluşması gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, bu buluşmalarda kooperatiflerin kadın istihdamına olan katkısına dikkati çektiklerini ve Bakanlık olarak kooperatiflere destek verdiklerini hatırlatarak, kadın kooperatifi sayısının 459'a yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan