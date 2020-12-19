Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş...
19.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:51
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı