Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş...

19.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:51
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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