Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüse karşı yeni tedbirlerini açıkladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için yeni tedbirlerin de yer aldığı genelgenin yayımlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için yeni tedbirlerin de yer aldığı genelgenin yayımlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından var olan önlemlere bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği genelgenin hazırlandığı belirtildi.

Bakan Selçuk da genelgeye ilişkin, "Yeni tip koronavirüsle mücadelede mevcut tedbirlerimizin sahadaki etkinliğini daha da artırmak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için yeni tedbirlerimizin de yer aldığı genelgemizi gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığınca gerekli bilimsel çalışmalar yapılarak yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'ye girişinin önemli ölçüde engellendiğine işaret edilen genelgede, "Ülkemiz, bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bununla birlikte Bakanlığımız tarafından da hastalığın birden fazla ülkeye yayılmaya başladığı andan itibaren merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli önlemlerin alınması için birçok defa sözlü ve yazılı talimatlarda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüse karşı "Eylem Takip Grubu" oluşturuldu

Genelgeye göre, Bakanlıkta yeni tip koronavirüse karşı sürecin takip ve koordinasyonu için "Eylem Takip Grubu" oluşturuldu. Ayrıca tüm merkez ve taşra teşkilatı personeli, vatandaş bilgilendirmelerini sadece resmi kaynaklara dayanarak yapmaları konusunda talimatlandırıldı.

Genelgede Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken kurallar da madde madde sıralandı. Bakanlık personeli, Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyarıldı.

Tüm kurum ve kuruluşlarda Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınladığı rehberlere riayet edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakım kuruluşlarına ziyaretler ertelendi

Genelgeye göre, Bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecek.

Kuruluşlara yapılan ziyaretler ikinci duyuruya kadar ertelenecek. Görüşmeler telefon aracılığıyla yapılacak. Zorunlu hallerde ziyaretçiler sağlık kontrolünden geçirilecek.

Bakanlık izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 16 Mart itibarıyla bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilecek.

Kronik hastaların 1 Mart'ta süresi biten sağlık raporları geçerli sayılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alanların 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları, bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak.

Bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak.

Hastalık şüphesi olanlara 14 güne kadar istirahat raporu

Yurt dışından gelenlere hekim tarafından hastalık şüphesi anlamına gelen "Z03.8 ve Z03.9" kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek. Bu vatandaşların iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.

Biyometrik tanımlama yönteminin özel sağlık hizmet sunucularındaki zorunlu kullanımı da SGK'nin bir sonraki açıklamasına kadar askıya alınacak.

Kuruluşlarda bakım hizmeti alanlar ile personel arasında, risk gözlenen kişilerin ivedilikle sağlık kurumlarına başvurmaları sağlanacak. Riskli durum tespiti halinde sağlık kuruluşlarıyla irtibat sağlanacak.

Toplu etkinlikler ve hizmet içi eğitim programları, bir sonraki açıklamaya kadar ertelenecek.

Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek. Bu doğrultuda, virüsün kuluçka süresi olan 14 gün kuralına riayet edilecek.

İŞKUR'un kamu işçisi alım başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Kurum ve kuruluşlardaki ortak kullanım alanları sık sık havalandırılacak ve temizlenecek. Ayrıca ortak alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

Ortak temas noktalarında ortak kullanılan cihaz ve ekipmanlar düzenli temizlenecek. İş sağlığı açısından, personel rutin temizlik kontrollerini artıracak.

Personele, ellerin düzenli aralıklarla en az 20 saniye yıkanması gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacak. Havalandırma sistemleri kontrol edilerek, çalışma ofisleri düzenli havalandırılacak. Bakanlık araçları ile personel servisleri düzenli olarak temizlenecek.

Vatandaşların e-devlet uygulamalarını, web sitesi, iletişim merkezi ve kurumsal medya hesaplarına daha kolay erişim sağlayabilmesi için tanıtım çalışmaları etkinleştirilecek.

İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA