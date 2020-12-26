Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık'ta saat 10.30'da...
26.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:01
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacağını duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı