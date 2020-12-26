Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital içeriklerin çocukların sağlığını ve...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital içeriklerin çocukların sağlığını ve...

26.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:22
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital içeriklerin çocukların sağlığını ve...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital içeriklerin çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmek için değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacaklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital içeriklerin çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmek için değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacaklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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