Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Covid-19'la mücadele kapsamında, Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık...
25.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:05
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Covid-19'la mücadele kapsamında, Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 Milyar Liraya ulaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Covid-19'la mücadele kapsamında, Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 Milyar Liraya ulaştı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı