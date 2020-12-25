Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Covid-19'la mücadele kapsamında, Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Covid-19'la mücadele kapsamında, Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 Milyar Liraya ulaştı.