"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık.