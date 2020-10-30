"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık."
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"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık."

30.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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