"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık."
30.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:40
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı