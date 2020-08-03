Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde koruma altında bulunan 13-18 yaşları arasındaki çocuklarımızın kariyer planlamalarına destek olarak onları geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde koruma altında bulunan 13-18 yaşları arasındaki çocuklarımızın kariyer planlamalarına destek olarak onları geleceğe hazırlayacağız" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA