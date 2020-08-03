Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde koruma altında bulunan 13-18 yaşları arasındaki çocuklarımızın kariyer planlamalarına destek olarak onları geleceğe hazırlayacağız" dedi.
03.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:41
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde koruma altında bulunan 13-18 yaşları arasındaki çocuklarımızın kariyer planlamalarına destek olarak onları geleceğe hazırlayacağız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA