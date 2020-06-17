Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz bu süreçte sadece... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz bu süreçte sadece 'muhtaçlık sınırı' değil. Bin 3 SYDV'ye periyodik pay gönderiyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz bu süreçte sadece 'muhtaçlık sınırı' değil. Bin 3 SYDV'ye periyodik pay gönderiyoruz. Pandemi döneminde payları aylık iki katı arttırarak gönderdik. 1000'er TL yardımın haricinde bu kanalla da birçok vatandaşlarımıza ulaşmış olduk." - ANKARA Kaynak: İHA