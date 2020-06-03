Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart tarihinde ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarının, bugün itibariyle yeniden başladığını açıkladı.
03.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:22
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart tarihinde ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarının, bugün itibariyle yeniden başladığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA