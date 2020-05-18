Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
18.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık." - ANKARA

Kaynak: İHA

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