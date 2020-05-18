Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık.
18.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:27
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık." - ANKARA
Kaynak: İHA