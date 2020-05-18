Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık." - ANKARA Kaynak: İHA