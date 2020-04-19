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Haberler ›› Ekonomi ›› Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi... - Ekonomi
Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

19.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:16
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi... - Ekonomi
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