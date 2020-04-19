Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
19.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:16
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA