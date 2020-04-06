Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını duyurdu. Bakan Selçuk, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA