Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı" notunu düşerek en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu açıkladı.
25.03.2020 00:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:39
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı" notunu düşerek en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu açıkladı - ANKARA
Kaynak: İHA