Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde Bakım Yardımı"ndan ve engelli... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde Bakım Yardımı"ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde Bakım Yardımı"ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu. - ANKARA Kaynak: İHA