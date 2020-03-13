SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip... - Ekonomi
Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020...

13.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk :

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Ekonomi
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Ekonomi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Ekonomi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar Ekonomi
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Can Yaman Acun Ilıcalı Muhterem Nur
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 18:49:33. #1.14#