07.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu görüyoruz. Toplu sözleşme masasında daha çok kadın görmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA