Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu...
Haberler » Güncel » Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu... - Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu görüyoruz.

07.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:10
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı : "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu görüyoruz. Toplu sözleşme masasında daha çok kadın görmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler